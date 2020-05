In Lombardia sono 81.871 i Covid+, 364 in più di ieri. Continua ad alleggerirsi la situazione negli ospedali. Sono 341, -7 rispetto a ieri i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva. 5.397 (-31) le persone ricoverate nei nosocomi lombardi per Covid-19. Sono stati registrati 68 decessi nelle ultime 24h in regione, portando così a 15.054 i cittadini lombardi deceduti per il Coronavirus.

