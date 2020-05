60enne positivo al Covid investe un ciclista e contagia gli agenti della Polizia Locale

Un 60enne di Dervio, in provincia di Lecco, positivo al Covid ha violato la quarantena investendo una donna in bici e scappando senza prestare soccorso. Gli agenti sono riusciti grazie a delle telecamere di sorveglianza ad identificare la targa del veicolo e si sono diretti presso l’abitazione della proprietaria. Marito e moglie, una coppia di 60enni, sono andati incontro ai poliziotti senza mascherina e non rispettando le distanze di sicurezza. I due non hanno nemmeno informato gli agenti che il marito era positivo al Covid e lei in quarantena. Infatti, solo durante i controlli in banca dati gli agenti hanno scoperto le restrizioni imposte alla coppia. Ora gli agenti intervenuti sono in quarantena. La polizia locale ha sequestrato la patente al 60enne e lo ha denunciato per lesioni e omissione di soccorso. Ora la Prefettura di Lecco dovrà valutare il rischio di contagio per gli agenti e l’inosservanza della quarantena.