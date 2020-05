Milano, polizia locale:”per ora nessuna criticità, attenzione ai parchi”

Da Palazzo Beccaria, sede della Polizia Locale di Milano, il comandante Marco Ciacci ha confermato che non vengono segnalate particolari criticità. Massima attenzione per parchi e luoghi pubblici.

Da Palazzo Beccaria, sede della Polizia Locale di Milano, il comandante Marco Ciacci ha confermato che non vengono segnalate particolari criticità. “Per ora non abbiamo rilevato situazioni preoccupanti ma nel corso della giornata dovremo prestare attenzione a parchi e luoghi pubblici” ha concluso Ciacci. Proprio riguardo ai parchi, Palazzo Marino ha fatto affiggere cartelli che ricordano cosa si può fare e non si può fare, ricordando che l’accesso è consentito solo a persone che senza sintomatologia da infezione respiratoria, febbre e non sia soggetta a misure di quarantena. Si potrà camminare, correre e sedersi sulle panchine rispettando il distanziamento sociale, vietati invece l’uso delle aree giochi e creare assembramenti.