Milano, la Polizia arresta uno spacciatore con 1kg di cocaina nello zaino

La Polizia di Stato ha arrestato a Rozzano un uomo marocchino di 31 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Gli agenti del Commissariato Scalo Romana durante l’attività investigativa per contrastare lo spaccio di droga hanno visto un uomo scendere da un’auto e dirigersi verso i box sotterranei di uno stabile di via Cassino Scanasio. L’uomo alla vista dei poliziotti si è liberato dello zaino e ha provato a nascondersi, una volta individuato dagli agenti ha opposto una forte resistenza e dopo una colluttazione i poliziotti sono riusciti a fermarlo anche grazie all’aiuto di un’altra volante intervenuta sul posto. Portato in Commissariato, l’uomo ha danneggiato parte dell’abitacolo della volante. Nello zainetto gli agenti hanno trovato un panetto di cocaina di 1kg. Nell’auto dalla quale era sceso sono stati trovati 615 euro in contanti a cui vanno sommati i 1355 euro trovati nell’appartamento dell’uomo oltre a 3 agende contenenti la contabilità dell’attività di spaccio.