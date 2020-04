Confcommercio Milano: “per il lockdown da Covid-19 perdita di 4,9 miliardi di euro nel 2020”

Per la Confcommercio milanese nel 2020 il commercio al dettaglio perderà il 40% di volume d’affari, ovvero 4,9 miliardi di euro. Sono più di 22mila le attività completamente ferme e quasi 43mila i lavoratori in cassa interazione. In modo particolare sono le aziende più piccole, quelle fino a 9 dipendenti, con il quadro più grave, imprese che rappresentano il 65% del totale delle attività chiuse nel milanese. “I danni per l’emergenza Covid-19 stanno diventando drammatici” ha dichiarato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Monza Brianza e Lodi, aggiungendo che “occorre passare dalle promesse ai fatti: le imprese hanno bisogno di soldi veri per compensare le perdite e ripartire in sicurezza”.