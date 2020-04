Droga dalla California, a Milano arrestato un 28enne con 16mila euro in casa [Video]

La Polizia di Stato ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di 28 anni. Gli agenti domenica avevano trovato addosso al passeggero di un taxi, fermato per i controlli anti-Covid, un paio di dosi di marijuana. Le successive indagini hanno portato li agenti in un appartamento di via Tucidide. Dopo aver individuato il proprietario dell’abitazione, i poliziotti hanno perquisito la casa, trovando 16mila euro in contanti, 230g di hashish e 468g di marijuana. Il 28enne ha dichiarato agli agenti chi aver acquistato online la droga dalla California, arrivata tramite corriere, che poi rivendeva a 40/50 euro al grammo invece dei 15 euro da mercato visto il suo principio attivo altissimo.