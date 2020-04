“Il dato costante e positivo è la diminuzione delle terapie intensive (-27), ma soprattutto siamo scesi sotto una soglia psicologica degli 800 ricoveri in reparto (oggi 790)”, il commento dell’assessore regionale alla Protezione Civile Pietro Foroni riguardo i dati odierni (riprodotti qui sotto in due infografiche) dell’emergenza Coronavirus in Lombardia. “E’ positivo il dato dei ricoverati in generale, che diminuiscono di 500 unità”, ha dichiarato l’assessore, che poi ha aggiunto: “notizie positive che però non devono farci presagire che tutto sia già risolto”. “Affinché ci sia un continuo miglioramento dobbiamo agire con cautela e rispettare sempre le norme vigenti; occorre avere sempre la massima tutela: la battaglia non è finita, è ancora lunga”, ha detto Foroni.

Sul tema della distribuzione gratuita di mascherine, l’assessore ha dichiarato: “Oggi abbiamo avviato un’ultima tranche di distribuzione di mascherine: 3milioni e mezzo di mascherine, di cui 300mila solo a Milano, distribuite oggi alle Province, così che da domani le Province le consegneranno ai Comuni. Quindi da prossima settimana i Comuni provvederanno a recapitarle ai cittadini in base alle norme scelte dai Comuni stessi.” Un lavoro quello messo in atto da Regione Lombardia, che, come ricorda l’assessore, “da marzo a oggi ha portato ad una distribuzione di 13 milioni di mascherine gratuite ad uso civile”, quindi dispositivi di protezione per i cittadini.