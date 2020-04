Potevano essere le riprese di un qualsiasi film di azione americano e invece era un martedì pomeriggio a Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano. Sirene spiegate e la polizia all’inseguimento di una Opel Crossland X, alla cui guida in evidente stato confusionale una 41enne originaria della Polonia e residente a Casalmaiocco. La donna ha percorso ben dieci chilometri contromano per sfuggire alle volanti dietro di lei, fin quando, dopo aver imboccato viale Europa a Lodi, non riuscendo più a controllare l’abitacolo ha abbattuto un semaforo e si è schiantata contro un albero in un parco lì vicino. Fortunatamente nessun pedone è stato coinvolto nell’incidente, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale di Lodi dove è risultata positiva all’alcoltest. Oltre il ritiro della patente, per lei anche 1.000 euro di multa per le violazioni del codice della strada e altri 500 per aver violato le misure restrittive per il contenimento della propagazione del virus.