Nella Fase 2 dovrà assolutamente essere potenziata la medicina territoriale, riorganizzando il servizio della specialistica ambulatoriale e lasciando agli ospedali la presa in carico dei casi acuti. Lo sostiene la Cisl Medici Lombardia, che con il contributo della Medicina Specialistica Territoriale vuole offrire alla Regione Lombardia un soccorso propositivo alla gestione della Fase 2 dell’emergenza Covid-19.

“La medicina territoriale – spiega Danilo Mazzacane, segretario generale Cisl Medici Lombardia – sarebbe stata determinante nella fase di esordio dell’emergenza Covid-19: poteva contribuire a contenere il contagio, che ha poi portato alla crisi dei presidi ospedalieri”. “Può però giocare un ruolo determinante nella Fase 2 – sottolinea – per assistere sia i non contagiati che coloro che sono reduci dalla manifestazione virale”.

Quanti sono sinora rimasti indenni dalla pandemia, sottolinea la Cisl Medici regionale, non hanno potuto ricevere le cure specialistiche non ritenute urgenti e hanno trascurato tutte le altre patologie di cui erano affetti o di nuova insorgenza.

“Ciò ha comportato un ritardo della richiesta di cura – spiega Mazzacane – e un aggravarsi delle condizioni di salute dei cittadini: molti hanno deciso in questi giorni di farsi visitare e le loro condizioni sono critiche!”.