Coronavirus, Fontana: piano da 3 miliardi per ripartenza

“Oggi pomeriggio porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria, per dare aiuto alla nostra economia e alla ripresa, metteremo a disposizione 3 mld, cifre vere che verranno utilizzate per un grande piano di investimenti. Ci saranno da subito 400 mln a disposizione per i Comuni e le province, in modo che possano immediatamente intervenire in opere pubbliche che daranno la possibilità al comparto di ripartire”: lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana con un video messaggio su Facebook. “Una decisione importante che va nella direzione di fatti concreti”, ha aggiunto. All’interno del pdl, ha spiegato ancora il governatore vengono messi a disposizione anche i “fondi per gli operatori sanitari per 82 mln”. “Li abbiamo inseriti in questo pdl perché in attesa che il governo definisca, questo ci consente di erogarli a prescindere”. Infine, ha spiegato Fontana è prevista una somma di 10 mln “a favore di aziende che intendano riconvertirsi per produrre dispositivi sanitari che tanto ci sono mancati in questi mesi di crisi”.