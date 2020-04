I Carabinieri del Nas ispezionano varie RSA in Lombardia

Da questa mattina i Carabinieri del Nas stanno effettuando una ispezione presso l’Istituto Frisia di Merate, in provincia di Lecco, residenza per anziani che fa capo al Pio Albergo Trivulzio. Al centro dell’ispezione dei militari l’acquisizione di tutti i documenti utili della struttura. I Carabinieri del Nas hanno ispezionato circa 90 RSA del Bresciano in via amministrativa, insieme al personale dell’ATS, su indicazione della Procura di Brescia. Un primo rapporto potrebbe essere presentato dai militari al Procuratore aggiunto Nocerino già da domani. A Brescia e provincia si sono registrati oltre 500 decessi nelle case di riposo a fronte degli oltre 9400 anziani ricoverati.