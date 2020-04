Covid-19, la Polizia locale e la Protezione civile consegnano tablet agli studenti milanesi [VIDEO]

Sono in consegna questa mattina gli ultimi tablet destinati agli studenti dell’IPS “B. Cavalieri”: in totale, tra ieri e oggi, sono 42 i device portati direttamente a casa di altrettante famiglie residenti a Milano e fuori città da pattuglie della Polizia locale e squadre della Protezione civile del Comune di Milano. Il servizio è nato dalla richiesta del Dirigente scolastico al Comando della Polizia locale, attraverso il Municipio 1, per ricevere un aiuto ed evitare così che la consegna avvenisse di persona presso la sede dell’Istituto professionale di via Olona. Si tratta del secondo servizio di questa tipologia – 44 i computer consegnati la scorsa settimana agli studenti dell’Istituto Tecnico “E. Torricelli” – che ha l’obiettivo di consentire a tutti i ragazzi e le ragazze che ne hanno bisogno di poter seguire la didattica a distanza. Per raggiungere questo obiettivo il Comune di Milano ha anche pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere da aziende, fondazioni ed enti del Terzo settore offerte di attrezzature informatiche gratuite per gli studenti. Il Comune provvederà a far incontrare le richieste delle scuole con le offerte dei donatori, per supportare in modo particolare le situazioni di maggiore difficoltà.