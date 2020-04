Milano, la Guardia di Finanza sequestra 180.000 mascherine illegali

Durante i normali controlli delle reti di distrubuzione dei prodotti connessi all’emergenza Covid-19, le Fiamme Gialle di Milano hanno ispezionato il magazzino di una ditta di pelletteria nell’hinterland milanese. La Guardia di Finanza di Corsico durante i controlli ha trovato 95mila mascherine chirurgiche e 53.600 mascherine filtranti, del tipo FFP2, in scatole con scritte solo in cinese e prive della certificazione CE. I militari, durante i controlli, hanno notato altre 30.900 mascherine chirurgiche e 5.185 di tipo FFP2 alle quali era stato applicato il marchio CE senza alcuna autorizzazione. Il proprietario del magazzino, un cittadino cinese, siccome non è stato in grado di esibire alcuna documentazione ai militari è stato denunciato alla Procura di Milano per frode in commercio mentre le mascherine sono state poste sotto sequestro amministrativo.