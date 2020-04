Istituita commissione regionale per l’Rsa Pio Albergo Trivulzio di Milano

L’Ats Città metropolitana di Milano, su mandato di Regione Lombardia ha istituito ieri una commissione per verificare quanto accaduto alla Rsa Pio Albergo Trivulzio. Presidente è Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano, alcuni tra gli altri membri della commissione sono gli ex magistrati Giovanni Canzio e Gherardo Colombo, indicato dal Comune di Milano. Il governatore Fontana e l’assessore al Welfare Gallera hanno specificato che la commissione è stata istituita “per fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi mesi, l’organismo ha il compito di accertare i fatti con la massima trasparenza”. Dal primo al 7 aprile si sono registrati 27 decessi al Pio Albergo Trivulzio, probabilmente causati da Covid-19, e altri 10 per altre patologie scrive in una nota la stessa struttura. La direzione dell’istituto sottolinea come a marzo non ci sia stata nessuna “strage nascosta” mentre “il mese di aprile sta mostrando i primi segni dell’ondata pandemica che ha investito l’intero paese e che era impossibile risparmiasse le Rsa”.