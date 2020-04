Ripartono, in sicurezza, i cantieri della M4 a Milano

Riprendono i lavori sulla M4, la nuova linea metropolitana di Milano. Il Comune e la Società M4 e gli altri operatori coinvolti nel progetto hanno riattivato “tutti i necessari protocolli per far operare i lavoratori nella massima sicurezza e attenzione alla salute”. Tra queste il rilevamento della temperatura corporea all’ingresso in cantiere e all’ora di pranzo all’ingresso in mensa, l’utilizzo di mascherine di protezione, la distribuzione massiva di disinfettanti per le mani, il rispetto, ove possibile, della distanza di sicurezza e ancora, pulizia e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro. I lavori nei cantieri della M4 a Milano sono ripresi su tutte e tre le tratte e in questa fase sono presenti nel cantiere circa 200 tra operai, dipendenti e dirigenti. I cantieri della M4 “erano stati interrotti secondo quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21 marzo 2020 per contrastare la diffusione del Covid-19”.