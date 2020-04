Covid-19, Gallera:”Da oggi disponibile per tutti la dematerializzazione della ricetta farmaceutica. Sono 47.520 i Covid+”

La conferenza stampa di Regione Lombardia si apre con il presidente Fontana che annuncia che Elena, l’infermiera diventata famosa perché ritratta sui social mentre crollava esausta sulla tastiera del pc al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona è guarita dal Covid-19, che aveva contratto in corsia. Il presidente Fontana ringrazia tutti gli operatori che “lottano come leoni” nella Regione, aggiungendo che oggi è possibile distribuire molte mascherine che ora sono certificate dall’Istituto Superiore della Sanità. Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha comunicato che sono stati effettuati oltre 135mila tamponi. Anche oggi i dati ci confortano con una situazione stabile, con una riduzione lieve ma costante nei ricoveri. Sono 47.520 i Covid+, ovvero le persone che hanno contratto il virus, + 1.455 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.381, +30, mentre i ricoverati in ospedale sono 11.802 (+40). Sono 8.311 i cittadini lombardi morti per Covid-19, +351 rispetto a ieri, mentre sono oltre 26mila le persone dimesse e guarite dal virus. Gallera ha inoltre avvisato che da oggi è disponibile la “dematerializzazione” della ricetta farmaceutica, ovvero un codice da mostrare al farmacista per ritirare i medicinali che il medico di base prescrive e comunica in regione. In questo modo non è necessario andare dal medico di base.

Per registrarsi bisogna andare su sito https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono: 47.520 (+1.455)

ieri: 46.065 (+1.292)

l’altro ieri 44.773

e nei giorni precedenti: 43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154),

41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889

(+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691),

25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649,

13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189,

3.420, 2.612

– i deceduti: 8.311 (+351)

ieri: 7.960 (+367)

l’altro ieri: 7.593

7.199 (+381)

e nei giorni precedenti: 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360

(+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296),

3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168,

1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267,

154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 26.026, di cui 13.020

con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 13.006 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.381 (+30)

ieri: 1.351 (+9)

l’altro ieri: 1342 (+18)

e nei giorni precedenti: 1.324 (-6), 1.330 (+2), 1.328 (+9),

1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41),

1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767,

732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.802 (+40)

ieri: 11.762 (-165)

l’altro ieri: 11.927 (+44)

e nei giorni precedenti: 11.883 (+68), 11.815 (+202), 11.613

(+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026

(+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),7.735(+348),

7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852,

3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 135.051 (+6.765)

ieri: 128.286

l’altro ieri: 121.449

e nei giorni precedenti: 114.640, 111.057, 107.398, 102.503,

95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244,

48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629,

21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 9.315 (+144)

ieri: 9.171 (+132)

l’altro ieri: 9.039 (+236)

e nei giorni precedenti: 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527

(+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344),

6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509),

4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136,

1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 9.014 (+257)

ieri: 8.757 (+159)

l’altro ieri: 8.598 (+231)

e nei giorni precedenti: 8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013

(+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299),

5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247

(+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351,

790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.256 (+51)

ieri: 1.205 (+48)

l’altro ieri: 1.157 (+56)

e nei giorni precedenti: 1.101 (+40), 1.061 (+47), 1.014 (+111),

903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512

(+60), 452

(+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77,

46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.097 (+123)

ieri: 3.974 (+33)

l’altro ieri: 3.941 (+72)

e nei giorni precedenti: 3.869 (+81)

3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605

(+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30),

2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167,

2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665,

562, 452, 406

LC: 1.594 (+42)

ieri: 1.552 (+36)

l’altro ieri: 1.516 (+46)

e nei giorni precedenti: 1.470 (+33), 1.437 (+56), 1.381 (+65),

1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62),

872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344,

287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.214 (+25)

ieri: 2.189 (+32)

l’altro ieri: 2.157 (+41)

e nei giorni precedenti: 2.116 (+29), 2.087 (+30), 2.057 (+28),

2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45),

1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418,

1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811,

739, 658

MB: 2774 (+141)

ieri: 2.633 (+90)

l’altro ieri: 2.543 (+81)

e nei giorni precedenti: 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265

(+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133),

1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94),

401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano citta’ (+166)

ieri: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano citta’ (+203),

l’altro ieri: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano citta’,

e nei giorni precedenti:

8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano citta’,

8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta’ (+154),

8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta’ (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta’ (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361

MN: 1.884 (+102)

ieri: 1.782 (+46)

l’altro ieri: 1.736 (+48)

e nei giorni precedenti: 1.688 (+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66),

1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80),

905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382,

327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.331 (+46)

ieri: 2.285 (+105)

l’altro ieri: 2.180 (+47)

e nei giorni precedenti: 2.133 (+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97),

1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444

(+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978,

884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 537 (+20)

ieri: 517 (+33)

l’altro ieri: 484 (+14)

e nei giorni precedenti: 470 (+24), 446 (+24), 422 (+34), 388

(+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179

(+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7,

7, 6, 6, 4

VA: 1.085 (+83)

ieri: 1.002 (+65)

l’altro ieri: 937 (+44)

e nei giorni precedenti: 893 (27), 866 (+54), 812 (+44), 768

(+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27),

359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125,

98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e 1.028 in corso di verifica.