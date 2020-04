Human Technopole, nuovo campus di ricerca a Milano nell’area MIND

Human Techonpole “in campo” per la ricerca sul coronavirus: sono due i progetti che il centro, con sede nel distretto dell’Innovazione Mind, ha attivato: una piattaforma online per l’analisi dei dati dei pazienti affetti da Covid 19 e uno studio sull’impatto del virus sugli organi dei malati di Coronavirus. A spiegarli è stato il direttore di Human Technopole Iain Mattaj questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto per il nuovo edificio dello Human Tachnopole che sorgerà a Mind. “Il primo progetto è guidato dal ricercatore Florian Jug che ha creato una piattaforma online dove medici e personale sanitario possono chiedere aiuto ai data scientits e agli informatici per l’analisi di dati legati al trattamento di pazienti affetti da Covid 19. Si tratta di iniziativa internazionale che raccoglie input e collaborazioni da parte di scienziati provenienti da istituti diversi”, ha spiegato Mattaj. Mentre il secondo progetto “è in ambito europeo e rientra nell’iniziativa LifeTime. E’ guidato dal professor Giuseppe Testa, del nostro centro di Neurogenomica. Lo scopo di questo progetto è di lungo termine e mira ad analizzare l’impatto del coronavirus sui nostri organi e le cellule dei pazienti. Più capiamo l’impatto del virus, più capiamo le conseguenze sul nostro organismo, più si può capire come affrontarlo. Il progetto è in fase di avviamento, stiamo procedendo con l’acquisto dei materiali. Avrà alcuni partner europei, mentre tra i partner italiani sarà portato avanti con l’ospedale Sacco, Istituto Europeo di Oncologia e l’Università Statale di Milano”, ha concluso Mattaj.