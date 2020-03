Coronavirus, in arrivo a Brescia medici e infermieri dall’Albania

“Il contingente di medici e infermieri messo a disposizione dal governo albanese è pronto; domani, insieme al ministro Di Maio, saremo all’aeroporto di Orio al Serio per consentire a questo nucleo di 30 operatori sanitari di poter scendere subito in corsia e supportare i colleghi italiani. Questo nuovo nucleo sarà destinato agli ospedali di Brescia e delle aree circostanti, oggi fortemente in crisi. Nella prossima settimana arriveranno altri medici italiani volontari a Bergamo, in tutta la Lombardia e nelle regioni che li hanno già richiesti alla Protezione civile: Piemonte, Emilia Romagna e Marche e poi in tutte le altre Regioni che faranno richiesta”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo in videoconferenza dalla Protezione civile con i presidenti di Regione, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.