Coronavirus, Gallera: in Lombardia numeri migliori rispetto a ieri

“In Lombardia i numeri sono migliori rispetto a ieri. I deceduti sono 5.944, 542 più di ieri, per i positivi il dato è inferiore a ieri e crescono di 2.117 persone, arrivando a 39.415, i ricoverati sono 11.152, solo 15 in più di ieri, 1.319 le persone in terapia intensiva (+ 27). Crescono i numeri dei dimessi dagli ospedali, in tutto attorno ai 9mila, più 961 rispetto a ieri”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in video conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia.

Milano

“A Milano e provincia ci sono 7.738 positivi, più 314 casi ma meno rispetto a ieri che erano 547. A Milano città sono 3.159, più 150, in netta diminuzione rispetto alla crescita” comunicata ieri che era di 261”.

Meno accessi ai pronto soccorso

Gallera ha sottolineato che stanno diminuendo gli accessi ai pronto soccorso.

I tamponi

“Vogliamo fare chiarezza definitiva sui tamponi e su quello che facciamo in Regione Lombardia. Abbiamo detto che ci affidiamo alla scienza e che le scelte vengono fatte dai comitati scientifici a livello nazionale”: lo ha ribadito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nell’aggiornamento quotidiano sull’emergenza coronavirus. “In Regione Lombardia non abbiamo mai pensato di fare tamponi a tappeto, questo perché dobbiamo attenerci a ciò che gli scienziati deputati dicono”, ha proseguito Gallera, ma “abbiamo cercato di ampliare la possibilità di risposte tempestive:il 20 febbraio avevamo 3 laboratori, siamo passati a 22 laboratori e processiamo 5 mila tamponi al giorni”. In totale, ha aggiunto l’assessore sono “102 mila i tamponi” fatti “più di qualsiasi altra Regione”.