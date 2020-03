Emergency a Bergamo per il nuovo ospedale da campo

Emergency, come richiesto da Regione Lombardia, ha iniziato a lavorare nella città di Bergamo e provincia più colpita dall’epidemia di Covid-19. Un team di 20 persone, composto da medici, infermieri, fisioterapisti e logisti, gestirà il reparto di Terapia intensiva e sub-intensiva dell’ospedale da campo che sarà allestito nella fiera di Bergamo e dovrebbe essere completamente operativo a partire dalla prossima settimana. Emergency sta collaborando alla progettazione della nuova struttura, mettendo a disposizione la sua esperienza nella gestione di epidemie per proteggere il personale dal contagio. “Abbiamo proposto una riorganizzazione efficace degli spazi e dei flussi, per ridurre il più possibile le possibilità di contagio – racconta Rossella Miccio, Presidente di Emergency- “per farlo abbiamo richiamato alcuni dei nostri colleghi che lavoravano all’estero: stiamo cercando di fare la nostra parte in un momento così delicato per l’Italia.”