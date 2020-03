Coronavirus, Fontana: “Bertolaso determinato a darci una mano”

Guido Bertolaso “mi ha espresso la volontà con la sua solita forza e determinazione di continuare a lavorare evidentemente in remoto e ci darà una mano per portare avanti la realizzazione dell’ospedale”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in un punto stampa a Palazzo Lombardia riferendo della comunicazione avuta con Guido Bertolaso, consulente della Regione per la realizzazione dell’ospedale in Fiera, risultato positivo al coronavirus. “Il dottor Bertolaso sta bene, nel senso che ha un po’ di febbre – ha riferito ancora Fontana – per quanto riguarda la consegna” dell’ospedale “dovremo cercare di capire se la sua volontà di continuare a lavorare da remoto sia realizzabile o se dovrà essere sostituito, nel qual caso il rischio qualche rallentamento potrebbe esserci perché lui aveva in mano tutta la questione”. “Io per ora non torno in quarantena” – ha detto il presidente -. “Con Bertolaso non ho avuto nessun contratto stretto, l’ho visto solo al sopralluogo della fiera per due minuti e ci siamo salutati con il braccio”, ha detto Fontana. Il governatore aveva fatto un periodo di ‘auto quarantena’ dopo che l’assessore regionale Alessandro Mattinzoli era risultato positivo al coronavirus. (MiaNews)