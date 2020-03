Emergency, volontari impegnati nella consegna di spesa e farmaci

“Circola in rete il messaggio di un presunto medico di Torino che chiede dove sono finite le Ong in questo momento. Al netto delle illazioni, che almeno in questo momento si potrebbero risparmiare a vantaggio di tutti, vogliamo rassicurarlo che EMERGENCY sta lavorando contro il Covid-19”: lo srive Emergency sulla sua pagina facebook, specificando in che modo i volontari stanno lavorando. “Siamo stati autorizzati dalla Protezione civile per collaborare nella gestione dell’epidemia. Siamo stati contattati da diverse realtà sanitarie di alcune regioni italiane. Al momento stiamo lavorando con la Direzione sanitaria dell’ospedale di Brescia per proteggere il personale sanitario e l’ospedale dal contagio”.

A Milano, la ong fondata da Gino Strada in collaborazione col comune consegna pasti, alimentari, farmaci e beni di prima necessità agli over 65, le persone in quarantena e le persone fragili. Sempre a Milano, sta lavorando con il Comune per la prevenzione del contagio nelle strutture di accoglienza delle persone senza fissa dimora e dei minori non accompagnati. “In un momento drammatico per l’Italia, cerchiamo di fare tutti la nostra parte. Evitare di diffondere calunnie potrebbe essere già un bel contributo”.