Controllo della temperatura per gli ingressi ai supermercati

Al via i controlli con termo scanner in tutti i supermercati della Lombardia. Domani partono in tutti gli store Esselunga anche in Piemonte. Fontata: stiamo pensando ad orari dedicati agli anziani.

In alcune catene di supermercati lombardi sono già partiti i controlli della temperatura dei clienti in ingresso negli store, come previsto dall’ordinanza regionale firmata sabato dal Governatore Attilio Fontana. Da domani tutti gli store Esselunga saranno dotati di termo scanner. Il Governatore del Piemonte ha scelto la stessa linea del presidente Fontana per i supermercati, farmacie e luoghi di lavoro. “Una cosa a cui stiamo pensando è come prevedere degli orari, dalle 8.30 alle 10.30, riservati a gli over 65, come già visto in alcuni paesi” ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha poi sottolineato come “la spesa venga utilizzata anche come mezzo di socializzazione, ma non deve essere così. C’è gente he ci va ogni giorno, basterebbe andare due volte a settimana”.