Super e alimentari aperti ma le code iniziano all’alba

La psicosi della spesa oggi è scattata presto. A Milano davanti ad alcuni super si sono formate code fin dalle 6.30. Non sono state imposte limitazioni o chiusure nei fine settimana per grande distribuzione e alimentari ma ieri se ne è parlato e diverse catene hanno ridotto di qualche ora gli orari di apertura. Super e negozi alimentari tradizionali sono e restano aperti. Piuttosto dovrebbero essere prese misure molto più severe per la sicurezza del personale della grande distribuzione, esposto tutto il giorno al contatto con il pubblico. Questa mattina si segnala anche qualche coda alle tabaccherie (aperte non solo per le sigarette ma anche per gli altri servizi come ricariche e pagamenti) per le voci di una possibile chiusura.