Coronavirus, Sala ai milanesi: “Siamo chiamati a resistere” [VIDEO]

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo video messaggio quotidiano ai cittadini dal suo ufficio a Palazzo Marino oggi per prima cosa ha voluto ringraziare i milanesi invitandoli a resistere. Nella stragrande maggioranza i milanesi si stanno comportando bene ha detto il sindaco: “Oggi siamo chiamati a resistere”. Sala ha poi proseguito:”Da lunedì distribuiremo un kit con mascherine e liquido igienizzante a medici di base e pediatri. Poi stiamo intervenendo sui senzatetto: a Milano abbiamo alcuni centri accoglienza e il più famoso è Casa Jannacci in viale Ortles. Siccome consideriamo un rischio avere in viale Ortles così tanti ospiti insieme oggi ne stiamo trasferendo una parte al Saini “. Per concludere il sindaco ha detto: “Sto facendomi sentire dal Governo perché trovo profondamente sbagliato che i supermercati chiudano la domenica. Capisco le loro difficoltà, capisco la difficoltà col personale ma più si riducono gli orari e più le code aumentano e ciò non va bene. I supermercati sono rimasti aperti in momenti in bei momenti alla domenica, devono rimanere aperti oggi.”

Resistere. Resistere Publiée par Beppe Sala sur Samedi 21 mars 2020