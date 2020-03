Gori, la Regione non più sicura dell’ospedale da campo

Sembrava cosa fatta ma ieri sera il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato su facebook che la Regione non è più sicura dell’allestimento di un ospedale da campo nell’area della Fiera di Bergamo. “La Regione non è più sicura di fare l’ospedale da campo. Attenzione: la situazione è molto critica, servono idee chiare” scrive Gori. “Il direttore della Protezione Civile di Regione Lombardia chiede di sospendere l’installazione della struttura ‘che potrà essere ripresa quando si renderà disponibile il personale medico necessario'” scrive il sindaco, augurandosi “vivamente che si tratti solo di uno stop temporaneo e che la soluzione si trovi nelle prossime ore. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è allo stremo è ha assolutamente bisogno di rinforzi o di una struttura di appoggio come quella pensata per la Fiera”.