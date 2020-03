Coronavirus, Gallera: ” 17.713 casi positivi, dati in crescita ma ridotti rispetto a ieri. Ospedali ancora in difficoltà “

Sono 17.713 le persone positive al Covid-19, +1.493 rispetto a ieri. 924 le persone in terapia intensiva negli ospedali, + 45. Sono alcuni dati che l’assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha riferito durante la conferenza stampa ai giornalisti. Sono 7.285 le persone ricoverate in ospedale in Lombardia, 332 in più. Cautela nelle parole dell’assessore che nota un riduzione dei numeri in confronto a ieri ma ricorda che la lotta non è finita e gli ospedali sono ancora in difficoltà. Sono 1.959 (+300) i deceduti per Covid-19 o le complicanze che il virus ha portato.