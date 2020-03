Coronavirus, ospedale Niguarda, non è vero che scegliamo chi curare

Nei giorni scorsi sono circolati messaggi social e audio su WhatsApp che descrivevano scenari non corrispondenti al vero in merito alle situazioni nelle Rianimazioni di alcuni ospedali lombardi dove si curano i pazienti affetti da coronavirus. Lo comunica l’ospedale Niguarda di Milano. “NON E’ VERO che lasciamo morire i pazienti, NON E’ VERO che non intubiamo i pazienti anziani, NON E’ VERO che scegliamo chi curare in base all’età” Il Professor. Roberto Fumagalli Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione di Niguarda fa chiarezza sulla situazione nei reparti ed invita ad affidarsi solo alle fonti d’informazione ufficiali. Se volete fare la vostra parte attenetevi alle raccomandazioni anti-contagio e non diffondete le “fake”.