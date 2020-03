Coronavirus, l’Oms dichiara la pandemia

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato il Coronavirus pandemia globale. Dopo aver provocato oltre decine di migliaia di contagi in più di 90 paesi in tutto il mondo, gli esperti corrono ai ripari per evitare che il virus dilaghi ulteriormente, richiedendo una serie di misure anche drastiche. “Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione di pandemia”. Lo ha annunciato il capo del l’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing da Ginevra sull’epidemia di Coronavirus. “L’Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di azione”. “Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall’Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni”, ha detto sempre Ghebreyesus.