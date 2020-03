Sequestrati 38 chili di marjiuana in un box di Segrate

La Polizia di Stato ha arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di stupefacenti, sequestrando un totale di circa 40 chili di droga, e soldi contanti per la somma di circa 100mila euro. L’attività di indagine dei poliziotti del Commissariato “Lambrate” ha avuto inizio con il monitoraggio dello spaccio di piccolo taglio nelle quattro piazze del territorio di competenza del Commissariato: piazza Bottini, piazza Gobetti, Piazza Durante e Piazza Vigili del Fuoco, giungendo fino al comune di Segrate (MI) dove, all’interno di un box in uso ad un italiano di 49 anni, sono stati sequestrati 37,4 kg di marijuana suddivisa in 33 sacchetti sottovuoto. Nel box, oltre al 49enne italiano, c’ era anche un 29enne con uno zaino contente circa 68mila euro contanti. La perquisizione dell’abitazione ha infine portato al sequestro di un sacchetto contenente 1,120 kg di marijuana, un panetto di 70 grammi di hashish, e 9400 euro in contanti. Nell’appartamento era inoltre presente un cittadino albanese 51enne, con passaporto falso, risultato poi destinatario di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere con 10 anni e 8 mesi da scontare per il reato di associazione a delinquere, finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Un’ulteriore perquisizione domiciliare di uno dei 4 arrestati, eseguita nel comune di Calcinate (BG), veniva rinvenuto 1,120 kg di marijuana e ulteriori 20.000 euro.