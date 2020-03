Coronavirus, Fontana: in bocca al lupo a Mattinzoli [VIDEO]

“Un caro saluto e un affettuoso in bocca al lupo all’assessore Mattinzoli ricoverato in ospedale perché affetto da Coronavirus”. Lo ha rivolto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’assessore allo Sviluppo economico, “purtroppo colpito dal Coronavirus”. “Lo salutiamo con affetto – ha aggiunto – e siamo convinti che tornerà presto con noi a lottare per tutti i nostri cittadini”. Intanto, ha comunicato il governatore, la Giunta lombarda questa mattina ha approvato importanti provvedimenti in ambito sanitario. “Abbiamo stanziato 40 milioni di euro – ha aggiunto il presidente Fontana – per acquistare ‘macchinari’ che consentano di migliorare le nostre ‘rianimazioni’ e 10 milioni per assumere nuovi medici e infermieri. Non stiamo fermi, ma ci diamo da fare con grande determinazione”. “Da ieri inoltre – ha ricordato Fontana – è entrata in vigore la norma che abolisce il super-ticket”. Da ultimo, infine, un invito a rispettare le norme di igiene che sono state consigliare e suggerite da Oms. “Usate qualche attenzione quando siete in compagnia – ha concluso il governatore – e non create assembramenti. Con qualche accorgimento riusciremo a sconfiggere la diffusione del virus e a riprendere la nostra vita senza limitazioni”.

