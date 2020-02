Lady Gaga ha pubblicato oggi “STUPID LOVE”, il suo nuovo singolo che anticipa la pubblicazione del suo sesto disco di studio. Il singolo è accompagnato da un video ufficiale (https://youtu.be/5L6xyaeiV58) girato completamente con un iPhone 11 Pro e diretto da Daniel ASkill.

Lady Gaga, già vincitrice di premi Oscar, Golden Globe e Grammy Awards, è un’artista e performer unica nel suo genere. Con oltre 35 milioni di album venduti in tutto il mondo e oltre 32 miliardi di stream, Lady Gaga è una delle artiste che hanno venduto di più di tutti i tempi. Lady Gaga è anche uno degli artisti con maggior seguito sui social media: 59 milioni di like su Facebook, più di 80 milioni di follower su Twitter e oltre 39 milioni di follower su Instagram.

Il suo quinto album in studio “JOANNE” pubblicato nell’ottobre 2016, ha debuttato al primo posto nella Billboard Top 200 – il suo quarto album consecutivo al #1 – ed è stata la prima donna a raggiungere questo risultato nello scorso decennio. Nel 2018 con la colonna sonora del remake “A Star is Born” Lady Gaga ha ottenuto il suo quinto album consecutivo al #1 nella Billboard Top 200. Con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo, lo scorso giugno la colonna sonora è stata certificata doppio platino negli Stati Uniti. “A Star Is Born” è anche stato al primo posto della classifica americana per quattro volte dall’uscita. Nel 2015, Gaga ha recitato nella quinta puntata di Ryan Murphy FX “American Horror Story: Hotel”. Il ruolo le è valso il Golden Globe come migliore attrice in una mini-serie/film per la TV. Nel febbraio 2017 Lady Gaga è stata la protagonista del 51° Half Time Show del Super Bowl. I 13 minuti della sua esibizione sono stati visti da 117.5 milioni di spettatori rendendo il suo l’half time show più visto di tutti i tempi. Nel settembre 2017, ha pubblicato su Netflix il documentario diretto da Chris Moukarbel “Lady Gaga: Five Foot Two”. Il documentario ha vinto un MTV Movie TV Award per il miglior documentario musicale, un NME Award per il miglior film musicale e un Webby Award nel film e video per la musica.

Recentemente Gaga ha recitato al fianco di Bradley Cooper nel remake del film classico di Warner Brothers, “A Star is Born”, uscito nell’ottobre 2018. La sua interpretazione l’ha portata a ottenere una nomination per l’Oscar come la migliore attrice, una nomination per il Golden Globe per la migliore interpretazione di un’attrice in un film, un Critic’s Choice Award, e un National Board of Review Award come la migliore attrice in un film. Per “A Star is Born”, Lady Gaga ha anche co-scritto, prodotto ed eseguito la canzone “Shallow” per la quale ha vinto un Oscar, un Golden Globe ed il Critics’ Choice Award per la migliore canzone originale. Nell’edizione 2019 dei Grammy Awards, “Shallow” ha ricevuto il premio per “la miglior performance in duo o di gruppo”, quello per la “miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media” e due prestigiose nomination: Song of the Year e Record of the Year.

Nel 2020, Gaga ha vinto altri due Grammy Award: il premio per la miglior colonna sonora compilation per i media visivi (“A Star is Born”) e il premio per la canzone scritta per media visivi (“I’ll Never Love Again”).

Gaga è ora 11 volte vincitrice dei Grammy, guadagnando anche il Grammy Best Pop Solo del 2019 per “JOANNE (WHERE DO YOU THINK YOU’RE GOIN’?)” estratto dal suo ultimo album in studio “Joanne”. Nel dicembre 2018, Gaga ha lanciato la sua residency esclusiva al Park Theater di Las Vegas che consiste in due spettacoli unici: LADY GAGA ENIGMA, una nuovissima odissea dei suoi successi pop costruita come un’esperienza diversa dalle altre, definito dal ROLLING STONE “uno spettacolo che conferma e inizia la sua eredità”, LADY GAGA JAZZ&PIANO, che presenta versioni ridotte dei suoi successi e musiche del Great American Songbook. Nel giugno 2019, Gaga ha annunciato che avrebbe prolungato la sua residency fino alla primavera del 2020. A settembre 2019, Gaga ha lanciato il suo marchio di bellezza Haus Laboratories, che comprende eyeliner, matite per le labbra, adesivi e ombretti luccicanti in varie tonalità.

Nel 2012, Lady Gaga ha lanciato la Born This Way Foundation, un’organizzazione no profit rivolta all’empowerment dei giovani, all’accettazione delle differenze, alla gentilezza e coraggio. Gaga è anche una grande attivista, dedita alla filantropia e sostenitrice di molte importanti cause tra cui i diritti LGBT, la consapevolezza dell’HIV/AIDS e problemi legati all’immagine di sé.