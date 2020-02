Comune, Sala: dal prossimo anno dipendenti comunali in nuovi uffici periferici [VIDEO]

Proseguono i lavori per portare più uffici comunali nelle periferie. Con un video postato sui social da quello che sarà il ‘roof garden’ della futura sede di via Sile, nel quartiere Corvetto, il sindaco Giuseppe Sala ricorda il progetto che porterà al trasferimento, in accordo con i sindacati di 2.500 dipendenti comunali in sedi più periferiche per “mette a valore gli spazi centrali” perché “anche con i tempi difficili che ci aspettano è meglio valorizzare anche gli spazi in piazza Duomo e perché le periferie vanno vissute anche da noi”, spiega il sindaco nel video. Gli uffici, assicura saranno “in edifici assolutamente belli e ben connessi” con i mezzi pubblici. “Tutto questo avverrà all’inizio del prossimo anno”, conclude. (MiaNews)

