Una famiglia di cervi sui Navigli. È la scena che nei giorni scorsi il personale del consorzio ET Villoresi, che si occupa della gestione dei canali, si è trovata di fronte lungo il Naviglio di Bereguardo a valle della conca del dazio ad Abbiategrasso. I canali, infatti, sono in asciutta per il consueto periodo di ‘secca’ e un gruppo di cervi ha percorso l’alveo. Pochi attimi, ma gli animali sono stati immortalati. “Una bella scena che testimonia in qualche modo l’armonia che può contraddistinguere fortunatamente la relazione tra l’opera dell’uomo, i canali, e la vita animale – non solo della fauna ittica – che prolifera lungo le loro sponde”, sottolinea il Consorzio Villoresi.

(MIANEWS)