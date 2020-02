“Non è esibizionismo”, Fontana risponde alle critiche per il suo video con mascherina

“Indossare la mascherina non è una scelta di esibizionismo o allarmismo, significa comunicare la possibilità di vivere e lavorare normalmente, prendendo precauzioni a tutela propria e del prossimo. Chiarisco che nell’esercizio della mia funzione, sono assoggettato alle istruzioni operative per gli operatori di servizio sanitario e socio-sanitario regionale, finalizzate a garantire il livello di massima sicurezza in relazione alle condizioni di potenziale e/o possibile esposizione al Coronavirus (ciò in adempimento al DPCM del 23 febbraio 2020). Questo atto prevede per un ‘asintomatico con storia di possibile contatto stretto’, con un tampone negativo, come nel mio caso, la ‘ammissione al lavoro con utilizzo di dispositivi per la protezione personale (DPI) con mascherina chirurgica e monitoraggio delle condizioni cliniche”.

Lo scrive sulla sua pagine Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che il video pubblicato ieri, in cui annunciava indossando una mascherina chirurgica il suo auto-isolamento dovuto al contagio di una sua stretta collaboratrice (https://www.radiolombardia.it/2020/02/26/coronavirus-fontana-in-auto-isolamento-una-mia-collaboratrice-e-positiva/), ha suscitato varie critiche da parte di Pd, LeU e 5 stelle.

“Fin dall’inizio di questa vicenda – aggiunge – ho deciso di affidarmi solo ed esclusivamente alla scienza, informando con assoluta trasparenza. Lo farò fino in fondo”.