Coronavirus, Gallera: valutiamo se prorogare ordinanze [VIDEO]

“Sulle ordinanze noi valutiamo se c’è la necessità di prorogarle per una settimana, magari mitigandole. C’è un ragionamento che si fa con gli altri Governatori e con il Governo” : lo ha detto l’assessore regionale al Walfare Giulio Gallera al termine del vertice in Prefettura con i tutti prefetti della Lombardia parlando dell’ordinanza con le misure per prevenire la diffusione del coronavirus. “Poi – ha proseguito l’assessore – ci sarà la gestione di un fenomeno che crescerà ed andrà gestito, di persone che vanno monitorate nel loro isolamento volontario, persone che risulteranno positive, che affluiranno negli ospedali e nelle terapie intensive”. Quindi, ha concluso Gallera “entro domenica faremo la nuova ordinanza già da oggi stiamo iniziando a ragionare tra di noi e con le altre Regioni. Sabato in qualche modo avremo predisposto i provvedimenti perché domenica scade l’ordinanza” in vigore. (MiaNews)