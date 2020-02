“Ad oggi le persone in ospedale sono 216, mentre sono 403 i positivi complessivi”, comprese quindi le persone senza complicazioni o asintomatiche che stanno facendo isolamento domestico: lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia per fare il punto sul coronavirus. Gallera ha sottolineato che le nuove giornaliere ‘ospedalizzazioni’ sono andate diminuendo dal 24 febbraio. Nel dettaglio, ha detto il 24 febbraio sono state registrate 126 ospedalizzati , il 25 febbraio 44 ospedalizzati e oggi le persone ospedalizzate sono 39. “Quindi abbiamo minori ospedalizzazioni di pazienti con Coronavirus – ha evidenziato – Un dato che complessivamente può farci sperare in una traiettoria discendente, ma lo vedremo nei prossimi giorni”.

“Finalmente dopo 5 giorni dall’inizio della situazione emergenziale, noi come Regione Lombardia non avendo avuto riscontri da altre parti, siamo riusciti ad acquistare 4 milioni di mascherine e presidi medici che distribuiremo immediatamente domani ai nostri medici e infermieri: il problema è stato risolto, lo abbiamo risolto noi ‘in casa’ ma va bene così”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana intervenendo in video collegamento alla conferenza stampa convocata dalla Regione per fare il punto sul coronavirus. Al contrario di quanto fatto ieri, Fontana è apparso in video senza mascherina e ha commentato ironicamente “l’uso della mascherina pare un grave problema nel nostro Paese”.