Per contrastare la vendita abusiva di presidi sanitari non conformi, il personale del Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia locale di Milano sta effettuando diversi controlli nelle stazioni delle metropolitane: venti quelli effettuati da questa mattina in altrettante stazioni delle linee 1 e 2 (il servizio prosegue fino a sera), che hanno portato – in Porta Genova, Romolo e Loreto – al sequestro amministrativo di circa 300 mascherine e ad indagare in stato di libertà 3 persone, poiché sprovviste di documenti di identità e permessi di soggiorno. Nei confronti degli indagati sono stati emessi ordini di allontanamento di 48 ore.