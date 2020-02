Il coronavirus sbarca in Sud Italia, positiva una turista bergamasca

Una turista di Bergamo in vacanza a Palermo è risultata positiva al coronavirus. La donna, ricoverata nell’Ospedale Cervello per dei controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali, è risultata positiva all’esame del tampone. Si tratta del primo caso accertato di coronavirus nel Sud Italia. In quarantena il gruppo di amici della donna e le persone che sono state a stretto contatto con loro. “Il campione esaminato verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche” ha dichiarato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, aggiungendo che “la signora, in isolamento nel reparto malattie infettive, è pienamente cosciente e non presenta particolari condizioni di malessere”. La donna e la comitiva erano arrivati a Palermo prima dell’inizio dell’emergenza in Lombardia.