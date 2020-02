Quando c’è un’emergenza sanitaria la sanità pubblica è in prima linea, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. E nonostante i tagli. E la sanità privata? Quella del “modello Lombardia”, quella “convenzionata”, del “diritto di scelta” del paziente, quella foraggiata anche dal denaro pubblico? Ecco come si comportano in questi giorni alcuni centri. L’attività in alcuni casi è almeno parzialmente sospesa, in altri prevede alcune modifiche nelle modalità di prenotazione ed effettuazione delle visite specialistiche. Il Centro Medico Santagostino comunica ai “pazienti che riportino sintomi simili all’influenza (febbre, tosse, problemi alle vie respiratorie ecc) di disdire o spostare la loro visita”. Riguardo all’operatività dei servizi, “per adesso l’attività ambulatoriale prosegue regolarmente, i nostri centri sono pienamente operativi. Abbiamo chiuso le sedi di Missori, Cadorna e Foppa: le prestazioni di quelle sedi (psicoterapia) vengono eseguite in gran parte attraverso la videoterapia online”. Per tutti l’invito è a “ridurre al minimo i contatti” e, se possibile, di recarsi senza accompagnatori nei centri senza farsi accompagnare. L’altro grande centro, il Centro Diagnostico Italiano, ha fatto sapere che i poliambulatori sono aperti. Ieri e oggi, però, erano chiusi “tutti i punti prelievo (Ripamonti, Viale Abruzzi, Corso Italia, Giulio Romano, Citylife, Legnano, Varese, Besozzo, Uboldo, Pavia, Corteolona)”. Sabato, invece, resterà chiuso il poliambulatorio Portello mentre resterà aperto il Punto Prelievi ssn; chiuse anche le sedi del poliambulatorio e del punto prelievi ssn di Citylife. “Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, presso le strutture CDI solo per coloro che hanno già effettuato una prenotazione e devono accedere ai nostri servizi – specifica il Centro Diagnostico -, saranno attivi dei check point utili allo scopo di tutelare al meglio la vostra salute e quella dei nostri operatori”.

Il centro Euromedica fa invece sapere che “a causa dell’allarme Coronavirus e al fine di evitare il più possibile l’assembramento di persone in reception per l’attesa agli sportelli, chiediamo di effettuare le prenotazioni esclusivamente per via telefonica, tramite e-mail o whatsapp”.