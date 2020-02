Anche oggi arrivano le immagini dei supermercati presi d’assalto per la psicosi Coronavirus da Milano e da varie città della Lombardia. Non succede ovunque ma quasi. Così per esempio in una grande catena di Pioltello nella foto della nostra Barbara Caserta.

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, si rivolge ai suoi cittadini su Facebook e fa un appello alla ragionevolezza, pubblicando un’immagine in un market con gli scaffali vuoti.

Anche in provincia di Sondrio, ieri e oggi i super sono stati mezzi svuotati. In Valtellina c’è un solo caso di Coronavirus, un ragazzo di 17 anni che studia a Codogno, epicentro dell’epidemia. Sta già meglio, per fortuna, ma si attendono i risultati dei tamponi effettuati sui nove compagni di scuola tornati in Valtellina venerdì sera. La psicosi però si è fatta sentire anche in provincia di Sondrio. In un grande super della valle, alle porte di Tirano, razziati pasta, scatolame, latte a lunga conservazione, uova, sacchi grandi di mangimi per animali ma anche frutta e verdura. C’è anche chi ha fatto scorta di acqua minerale. Proprio qui, dove dai rubinetti sgorga quasi sempre acqua buona di montagna.

Iperal, che ha numerosi supermercati in zona, ha reso noto che sta potenziando i rifornimenti e che da giovedì il servizio tornerà normale.