“Il numero di chi è stato contagiato è arrivato a 172”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana riferendo dei contagi da coronavirus in Lombardia, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla situazione. Sono 1.500 i tamponi processati, una “indagine approfondita” che sta “portando a evidenziare un numero crescente di casi”. Tra i positivi sono 70% maschi e 30% donne, ha riferito l’assessore Giulio Gallera. Il numero dei morti in Italia è salito a sei. Cinque sono in Lombardia (l’ultimo è un uomo di 80 anni ricoverato a Lodi per infarto e poi trasferito al Sacco) e una in Veneto.