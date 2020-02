Coronavirus, anche a Monza manifestazioni sospese e musei chiusi

A seguito del vertice tenutosi questa mattina in Prefettura, alla presenza dei massimi esponenti delle autorità territoriali, il Comune di Monza ha disposto l’attivazione immediata di una serie di misure, in piena sintonia con le indicazioni di Regione Lombardia. In città, a partire da oggi e fino a nuova comunicazione, sono sospese manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso.

Sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi; sospesi anche i master, i corsi professionali e quelli per le professioni sanitarie ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti. Chiusi al pubblico anche i musei, gli spazi espositivi, la Villa Reale, le biblioteche cittadine, cinema, teatri e gli altri luoghi della cultura. Al fine di evitare pericoli per gli utenti più fragili il Comune ha stabilito di chiudere anche i centri anziani. Sospesi anche i corsi in programma presso i Centri Civici cittadini.

Secondo le raccomandazioni di Regione Lombardia, si ribadisce l’importanza di attenersi al rispetto delle misure igieniche fondamentali quali:

– lavarsi spesso le mani;

– evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;

– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

– coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;

– non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico;

– contattare, in caso di necessità, il numero verde regionale 800894545 e non recarsi al pronto soccorso dell’ospedale. Utilizzare il 112 solo per emergenze sanitarie.