Coronavirus, 3 contagiati in Lombardia

Sono 3 i contagiati da coronavirus in Lombardia: un 38enne di Castiglione d’Adda ricoverato da giovedì all’ospedale di Codogno in provincia di Lodi, la moglie e una terza persona entrata in contatto con lui. Lo ha confermato la Regione lombardia. La moglie – un’insegnante di liceo di Codogno – e uno stretto conoscente sono ricoverati in isolamento al Sacco di Milano. La donna è incinta: non stava insegnando e non è stata quindi a contatto con studenti. Sono una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con il 38enne ricoverato a Codogno: per loro scatterà la quarantena. Non è ancora stato definito se i giorni sotto controllo sanitario verranno trascorsi in una struttura ad hoc o nelle proprie abitazioni. Si sta valutando l’ipotesi di eventuali strutture militari di supporto per la quarantena.