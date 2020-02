Gallera, 6 casi di positività al coronavirus in Lombardia [VIDEO]

“Sono sei i casi di positività al coronavirus” in Lombardia. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. “Il paziente ricoverato al Sacco sta bene” e la situazione della moglie del primo ricoverato “è positiva”. “Ancora non sappiamo da chi si è diffuso il virus, potrebbe non essere da caso zero ma potrebbe anche essere che è guarito. Non abbiamo la certezza di quale sia il caso indice” ha spiegato l’assessore.