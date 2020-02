Champions, mercoledì vietata la vendita di bevande alcoliche a Milano

Mercoledì 19 febbraio presso lo stadio Meazza si disputerà l’incontro di calcio Atalanta vs Valencia, valevole per la Champions League 2019/2020. In occasione della gara, per garantirne il regolare svolgimento, il Prefetto di Milano Renato Saccone ha vietato la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nella zona di San Siro e dintorni e nelle zone di Corso Como, della Darsena e del centro città.