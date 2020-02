Rave illegale, 31 denunciati a Milano [Video]

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, in via Kuliscioff 22 a Milano, all’interno di un immobile dismesso gestito da una società privata, si è svolto un rave party non autorizzato che è stato interrotto dalla Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Digos e delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano. Dopo l’identificazione di tutti i presenti, avvenuta con il supporto della Polizia Scientifica e degli agenti del III Reparto Mobile, la Digos ha denuciato 31 persone per invasione di terreni e ha sequestrato un furgoncino con il materiale audio per il rave. Tra le persone partecipanti al rave è stato identificato anche un 17enne successivamente riaffidato ai genitori. Un cittadino marocchino di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trasportato dal 118 all’Ospedale S. Carlo a seguito di un malore. Dimesso con due giorni di prognosi per abuso di sostanze alcooliche, lo straniero è stato accompagnato in Questura per i successivi adempimenti. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, inoltre, nel corso dei controlli dell’area utilizzata per il rave, hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 17 pasticche di ecstasy, 15 francobolli di presunti acidi e 3 dosi di marijuana.