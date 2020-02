Asta dei record in Galleria Vittorio Emanuele II

I due negozi attualmente in uso a Versace e Armani, che si trovano nell’Ottagono, sono stati assegnati in via provvisoria con asta all’incanto rispettivamente a Dior per 5.050.000 euro e a Fendi per 2.450.000 euro, partendo da basi intorno ai 900 mila euro. Rialzi notevoli che confermano la validità del meccanismo dell’asta all’incanto, inserito dall’Amministrazione per l’assegnazione di alcuni tipi di locali di pregio. Un modello che testimonia lo sforzo del Comune sul settore dei servizi pubblici, teso a creare le condizioni per avere entrate multiple da investire sulla città. Dopo 38 rilanci d’asta è stato aggiudicato a Dior il negozio attualmente in uso a Versace. Per 253 metri quadrati e tre vetrine sull’Ottagono, il marchio d’alta moda francese pagherà 5.050.000 euro l’anno di canone d’affitto, il più alto mai pagato in Galleria. Il negozio Armani è invece stato assegnato a Fendi, che pagherà 2.450.000 euro di canone annuo per due vetrine e 336 metri quadrati.