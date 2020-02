Candidato Comunali Salvini :”per Milano ho incontrato gente molto in gamba”

“Per Milano ho incontrato gente molto in gamba. E prima se ne parla con gli altri poi si parte” : lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando del candidato sindaco per le elezioni comunali del 2021, a margine del saluto ai militanti al gazebo di piazza San Babila per la campagna di tesseramento del partito. Salvini ha poi confermato che si stanno sondando nomi della società civile. “Assolutamente senza tessere di partito in tasca – ha detto -. Non è un disvalore” avere una tessera di partito “ma se uno a un’idea chiara per Roma, Milano, Torino se è culturalmente di quest’area politica è benvenuto”. ” Stiamo incontrando persone di assoluto livello – ha proseguito ancora -. Noi abbiamo l’ambizione di offrire un cambiamento ai milanesi a prescindere da chi sarà il candidato della sinistra”. Quanto all’ipotesi di primarie di centrodestra per la scelta del nome “se ci sono nomi eccellenti che mettono d’accordo tutti si può risparmiare tempo e denaro” : così il leader della Lega Matteo Salvini in merito all’ipotesi di primarie del centrodestra per la scelta del candidato sindaco per le elezioni comunali 2021″. (MiaNews)