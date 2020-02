Ancora caldo fuori stagione ma mercoledì aria fredda da Nord

L’alta pressione è tornata ad allungarsi sull’Italia. Il bel tempo è accompagnato anche oggi da temperature insolitamente miti, al di sopra della norma anche di 5-6 gradi, e domani al Centro-Nord lo zero termico raggiungerà temporaneamente la quota di 3.800 metri, un valore tipicamente estivo. La giornata di lunedì trascorrerà ancora all’insegna del sole e del tempo stabile su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori. Qualche annuvolamento in Toscana, più insistente nel nord della regione. Al Nord il cielo si presenterà nuvoloso sulla Liguria centrale e di Levante, sulla valle Padana, il Nord-Est e nell’ovest dell’Emilia. Nel pomeriggio nubi in aumento anche sulle Alpi. Saranno possibili deboli piogge o pioviggini in Liguria, sulla Lombardia occidentale e sulla pianura e le Prealpi del Friuli Venezia Giulia. Qualche fiocco di neve sulle Alpi valdostane. Per martedì si prevede ancora qualche annuvolamento su Liguria, Lombardia orientale, alta Toscana e nord-est dell’Emilia Romagna. Piogge sparse al mattino sulla Liguria di Levante, pochi fenomeni di rilievo altrove. Prevarrà ancora il bel tempo sul resto del Paese. Le temperature saranno ancora al di sopra delle medie stagionali, e torneranno ad aumentare anche nelle regioni settentrionali. Mercoledì l’Italia sarà attraversata da un nucleo di aria fredda proveniente da nord-ovest, che determinerà un rinforzo dei venti e un aumento dell’instabilità su parte del nostro Paese. Le precipitazioni saranno maggiormente probabili al mattino sulle regioni nord-orientali e sull’Emilia Romagna, tra il pomeriggio e la sera il peggioramento si estenderà anche al Centro Italia. Nella notte e nella giornata di giovedì le precipitazioni raggiungeranno il Sud e insisteranno sulle regioni del medio Adriatico. Questa perturbazione sarà accompagnata da aria decisamente più fredda, che favorirà anche delle nevicate sui rilievi appenninici, anche a quote inferiori ai 1.000 metri. Temperature in calo sensibile.